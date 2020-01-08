Українські та світові авіакомпанії скасовують рейси до Ірану

Великі світові та всі українські авіакомпанії масово скасовують рейси до Ірану після ракетного обстрілу американської військової бази на території цієї країни.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Associated Press.

Зокрема, австралійська авіакомпанія Qantas заявила, що змінює маршрути, щоб не летіти над Іраном та Іраком. Також виконання рейсів до Ірану призупиняють: німецька авіакомпанія Lufthansa, французька Air France, сінгапурська Singapore Airlines, тайванська Taiwan's EVA, малазійска Malaysia Airline, авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів Emirates Airline.

Крім того, відповідне рішення ухвалили тайваньська, малазійська авіакомпанії. Російським авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Іраном, Іраком, Перською затокою та Оманською затокою "через ризики для безпеки міжнародних цивільних рейсів".

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що, крім "Міжнародних авіаліній України", літак якої розбився неподалік аеропорту Тегерана, рейси до Ірану скасовують усі українські авіакомпанії. Заборона триватиче на час проведення розслідування авіакатастрофи.

"Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи", – сказав Гончарук під час брифінгу.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана, столиці Ірану. Літак прямував за маршрутом Тегеран — Київ. Попередньо причинами катастрофи називають технічні неполадки та пожежу в моторному відсіку. Крім того, розглядається версія теракту.

За даними МАУ, на борту літака перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. У зв`язку з авіакатастрофою українська авіакомпанія вирішила призупинити рейси до Ірану.