Виробництво хліба в Україні скоротилося на 11%

В Україні у січні-листопаді 2019 року виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%.

Про повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державної служби статистики України.

Загалом вказаний період було вироблено 782,27 тис. т хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді – 66,68 тис. т (-14,1% у річном вимірі).

Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 т хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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