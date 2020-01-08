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09
Чт., січ.
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Виробництво хліба в Україні скоротилося на 11%

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В Україні у січні-листопаді 2019 року виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%.

Про повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державної служби статистики України.

Загалом вказаний період було вироблено 782,27 тис. т хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді – 66,68 тис. т (-14,1% у річном вимірі).

Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 т  хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо:

  • За даними Держстату, в січні-вересні 2019 року виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні скоротилося на 10% до 645,5 тис. т у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
  • У 2018 році виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні становило 949 млн т, що на 9,6% менше показника за 2017 рік.
виробництво хліб