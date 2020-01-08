В Україні хочуть змінити оподаткування IT-компаній

У Міністерстві цифрової трансформації України запропонували змінити оподаткування для IT-компаній.
Про це заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Відомство пропонує ввести єдиний податок в розмірі 4-7% для юридичних осіб без обмеження обігу. "Відповідно до цього режиму, юридичні особи-експортери послуг сплачуватимуть єдиний податок та будуть податковим агентом для співробітника, сплачуючи ЄСВ з двох мінімалок та військовий збір", – розповів Борняков.
Перейти на IT-податок" зможуть компанії, які відповідають таким вимогам:
- більше 10 співробітників;
- частка експорту в прибутку - більше 75%;
- частка зарплатного фонду в собівартості – більше 75%;
- середня зарплата – не менше п'яти мінімальних зарплат.
Борняков зазначив, що введення IT-податку створить легальні умови праці для галузі і дозволить буквально створити індустрію, в якій буде працювати не 200 тис. юридично не пов'язаних між собою ФОПів, а повноцінні прозорі компанії.
Нагадаємо, 80% IT-фахівців України проти введення п'ятої групи ФОП.