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09
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В Україні хочуть змінити оподаткування IT-компаній

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У Міністерстві цифрової трансформації України запропонували змінити оподаткування для IT-компаній.

Про це заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Відомство пропонує ввести єдиний податок в розмірі 4-7% для юридичних осіб без обмеження обігу. "Відповідно до цього режиму, юридичні особи-експортери послуг сплачуватимуть єдиний податок та будуть податковим агентом для співробітника, сплачуючи ЄСВ з двох мінімалок та військовий збір", – розповів Борняков.

Перейти на IT-податок" зможуть компанії, які відповідають таким вимогам:

- більше 10 співробітників;

- частка експорту в прибутку - більше 75%;

- частка зарплатного фонду в собівартості – більше 75%;

- середня зарплата – не менше п'яти мінімальних зарплат.

 Борняков зазначив, що введення IT-податку створить легальні умови праці для галузі і дозволить буквально створити індустрію, в якій буде працювати не 200 тис. юридично не пов'язаних між собою ФОПів, а повноцінні прозорі компанії.

Нагадаємо, 80% IT-фахівців України проти введення п'ятої групи ФОП.

 

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