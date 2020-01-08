На Закарпатті у фурі з солодощами виявили цигаркову контрабанду

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов розповів про цигаркову контрабанду, яку везли через пункт контролю "Дякове", що на Закарпатті, до Румунії.

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Піймали півфури тютюну, які везли в Румунію через Дяково на Закарпатті. Увагу привернула дуже низька вага фури, всього 4,8 тонн. Незважаючи, що був заявлений вантаж від всесвітньо відомого білого експортера, машина аж 3 дні їхала відстань в 350 км. Догляд виявив цигарки, сховані між стінками рефрижератора, а також перекладені між іншим товаром в палетах. Всього 106 тис. пачок. В ЄС це майже півмільйона доларів чорного доходу, який втратило якесь організоване злочинне угруповання", – поінформував Нефьодов.

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