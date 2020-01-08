Милованов пропонує переглянути діяльність профспілок

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Профспілки мають захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно? Особливо на підприємствах, де у людей немає альтернативи. Тобто там, де не працює конкуренція за працівника. Наприклад, чи борються профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Чи за право шахтаря спускатись в шахту, де правильно забезпечена безпека праці? Чи за право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?", — написав Милованов.

Він зауважив, що є профспілки, які борються за права робітників, а є такі, які насправді працюють на керівництво підприємств. "Особливо олігархічних. Щось я не бачу протестів профспілок проти умов та оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять, і просто отримують (обов’язковий) відсоток із зарплати робітників. Ситуація з профспілками має бути змінена. Справжні, ефективні профспілки мають отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, мають бути зупинені", — заявив міністр.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про ринок праці, який передбачає гармонізацію українського законодавства з європейським.