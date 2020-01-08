МАУ призупиняє польоти до Ірану через авіакатастрофу

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з 8 січня призупиняє рейси до Тегерана на невизначений термін.

Про це під час брифінгу заявив президент МАУ Євгеній Дихне, інформує БІЗНЕС.

У МАУ повідомили, що аварії зазнав літак Boeing 737-800 NG з реєстраційним номером UR-PSR. Авіасудно 2016 року виробництва авіакомпанія отримала безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

Дихне повідомив, що літак був справним. "Це був один з кращих наших літаків з прекрасним надійним екіпажем", – сказав він.

За даними МАУ, на борту літака перебували 167 пасажирів, серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев`ять членів екіпажу.

Серед загиблих членів екіпажу:

Володимир Гапоненко, командир, 11 600 годин нальоту,

Олексій Наумкин, інструктор на літаку, 12 тис. годин нальоту,

Сергій Хоменко, другий пілот, 7 600 годин нальоту на літаку 737.

Згодом у МЗС України повідомили, що серед загиблих були також 63 громадянина Канади, 82 — Ірану, З — Німеччини, 10 — Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський доручив створити спеціальну комісію, яка розслідуватиме катастрофу літака. До неї увійдуть силовики і представники відомств, що відповідають за цивільною авіацію. Зеленський доручив відпрацювати всі можливі версії авіакатастрофи.

Також він заявив, що буде проведена перевірка льотної придатності всієї цивільної авіації.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана, столиці Ірану. Літак прямував за маршрутом Тегеран — Київ. Попередньо причинами катастрофи називають технічні неполадки та пожежу в моторному відсіку.

За даними РНБО, на борту літака перебували 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, що були українцями.