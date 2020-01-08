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09
Чт., січ.
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Chevron евакуювала своїх співробітників з Іраку

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Американська нафтогазова компанія Chevron евакуювала всіх своїх співробітників з Іраку після авіаудару США по Багдаду.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що співробітники та підрядники покинули Курдистан на деякий час в якості запобіжного заходу. "Безпека наших людей і об'єктів є головним пріоритетом Chevron у всьому світі", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо про загибель іранського генерала Касема Сулеймані в результаті авіаудару США по Багдаду. Пентагон заявив, що удар був завданий за розпорядженням президента США Дональда Трампа і носив оборонний характер.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв помститися за смерть генерала, а МЗС Іраку направило в ООН скарги з приводу ударів США по території країни.

Довідка: Chevron Corporation (м. Сан-Рамон, Каліфорнія, США) — одна з найбільшіх енергетичних корпорацій у світі. Компанія веде видобуток ніфти в різніх регіонах світу. Їй належить низка нафтопереробних підприємств, а також велика мережа автозаправних станцій.

До 2009 року в Україні діяло представництво компанії Chevron. Після кризи 2008 року керівництво компанії оголосило про перехід на дистриб`юторську модель, у зв'язку з чим представництво було закрито.

Chevron Ірак евакуація