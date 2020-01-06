У 2019 році у світі з`явилося 142 "єдинороги"

У 2019 році у світі з'явилося 142 нових "єдинорогів" — компаній з капіталізацією $1 мільярд і більше.
Про це свідчать дані Crunchbase, інформує БІЗНЕС із посиланням на ain.ua
Показники 2019 року поступаються торішнім. Загальна ж статистика за останні 5 років виглядає так:
- 2015 — 106 "єдинорогів"
- 2016 — 87 "єдинорогів"
- 2017 — 102 "єдинорога"
- 2018 — 158 "єдинорогів"
- 2019 — 142 "єдинорога".
Найбільше "єдинорогів" за останній рік з'явилося в США — 78, у Китаї — 22, в Бразилії та Німеччині – по 5, у Великій Британії, Ізраїлі та Індії – по 4.
Незважаючи на тенденцію до виникнення "єдинорогів", загальний обсяг інвестицій у 2019 році ($ 85,1 млрд) знизився майже вдвічі в порівнянні з показниками 2018 року ($ 139 млрд).
Проте в Crunchbase роблять знижку на те, що в 2018 році було проведено дві великі інвестиційні угоди майже на $27 млрд: $14 млрд для китайського сервісу Ant Financial і $12 млрд для американської компанії Juul.
Торік стартапами з найбільшою оцінкою стали:
- Uber Advanced Technologies Group — $7,3 млрд;
- JD Health — $7 млрд;
- Databricks — $6,2 млрд;
- CloudKitchens — $ 5 млрд;
- Rivian — $ 5 млрд.
Найбільше інвестицій було залучено у наступні сектори: фінансові послуги, комерція, дані і аналітика, транспорт, SaaS і охорона здоров'я.
Нагадаємо:
- У жовтні 2019 року український стартап з перевірки англійської граматики Grammarly оцінили в більш, ніж $1 млрд.
- У вересні український стартап GitLab залучив $268 млн інвестицій.
- За квітень 2018 — березень 2019 року ринкова капіталізація 100 найбільших публічних компаній світу зросла на 5%, досягнувши рекордної позначки в $21 трлн.