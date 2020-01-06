Заборона Uber у Туреччині спровокувала бум "піратських" таксі

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на видання Hurriyet.

Ззідно з даними Асоціації таксі, що у Стамбулі працюють понад 5000 піратських таксі, спілкуючись із клієнтами через WhatsApp. У місті зареєстровано лише 17 395 ліцензованих машин, при цьому зростає попит на дешевших нелегальних перевізників.

Зазначається, що через пошук Google можна знайти 103 піратські станції таксі, що працюють в основному в районах Бакчалар, Есенлер та Байрампаша з європейської сторони, а також Умраньє та Картал на анатолійській стороні. На кожній станції працює від 5 до 10 неліцензованих таксі. Вони навіть пропонують VIP-сервіс з мікроавтобусами, що перевозять до 10 осіб.

За словами водіїв таксі, вони також працюють навколо аеропортів. "Колишні водії Uber тепер чекають у пунктах біля аеропортів. Вони мають групи WhatsApp. Комісари потрапляють до аеропортів, щоб переконати пасажирів. Потім вони надсилають повідомлення водію, який чекає в сусідньому місці, і вони перевозять пасажирів, наслідуючи туристичну компанію. Це величезна афера", – сказав керівник транспортного кооперативу в аеропорту Сабіха Гекчен.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року суд у Стамбулі припинив діяльність Uber через недобросовісну конкуренцію. Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив проти присутності компанії в країні, порівнявши її транспортні засоби з піратськими.

Лондон відмовив Uber у новій ліцензії.

У грудні 2019 року Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.

Довідка: Uber – американська компанія, що створила однойменний мобільний застосунок для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв. Застосунок доступний у більш ніж 200 великих містах в 67 країнах світу. Компанія вийшла на український ринок в 2016 році.