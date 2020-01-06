Україна оновила річний рекорд з імпорту бананів

У 2019 році Україна оновила історичний рекорд імпорту бананів — за 12 місяців було завезено 270-275 тис. тонн, що на 8-9% більше, ніж у 2018 році.

Про це свідчать дані Української плодоовочевої асоціації "УПОА), інформує БІЗНЕС.

"Характерно, що рекордний обсяг імпорту бананів в Україну відзначається на тлі зростаючого виробництва українських фруктів і ягід і скорочення чисельності споживачів після втрати контролю над АР Крим і декількома районами Донецької і Луганської областей країни. Навіть в 2013 і 2014 роках імпорт бананів був менше, ніж в 2019 році. А це говорить про ще більш різке зростання споживання цих екзотичних фруктів у розрахунку на одного жителя України", — коментує директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

За підрахунками експетів, у 2019 році кожен українець вперше спожив у середньому більше 6 кг бананів за рік. Таким чином, споживання бананів на душу населення зросло на 20-22% по відношенню до 2013 року.

Зазначається, що поживання бананів продовжує зростати, не дивлячись на величезну диспропорцію в цінах на банан і яблуко на внутрішньому ринку. "Навіть у другій половині календарного 2019 року, коли ціни на яблуко практично подвоїлися, банани і раніше продавалися в середньому на 70-80% дорожче в роздріб, а їх імпорт продовжував зростати. І в першій половині сезону, коли роздрібні ціни на банан були в три рази вищими, ніж на яблуко, імпорт бананів також бив рекорди", — каже економіст інвестиційного департаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак.

Нагадаємо, у січні-вересні 2019 року імпорт агропродукції до України збільшився на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року і досяг $4,2 млрд.