Хакамаді скасували запрошення на бізнес-форум у Києві

Російська політична діячка та бізнес-тренер Ірина Хакамада не братиме участі у бізнес-форумі DreamBIG Forum, запланованого на 27 лютого.

Про це йдеться у заяві компанії-організатора заходу Taryan Group, інформує БІЗНЕС.

Своє рішення запросити Хакамаду в якості спікера форуму в компанії порівняли з "айсбергом, який багато ховав під водою".

"Ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б", – йдеться в заяві.

В Taryan Group вибачилися перед гостями форуму. "Тому що є речі важливі і непорушні", – наголосили в компанії.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на скандал. "Після сплеску емоцій Хакамада вже не буде виступати в Києві. А чим думали, коли її запрошували?", – написав він у Twitter.

Сама ж Хакамада поки не прокоментувала скасування запрошення на український форум.

Нагадаємо, раніше компанія Taryan Group анонсувала участь Ірини Хакамади у бізнес-форумі DreamBIG Forum. Це викликало хвилю обурення в соцмережах через висловлюваннями росіянки щодо Криму.