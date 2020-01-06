Білорусь хоче відмовитися від долара в розрахунках за російський газ

Уряд і Нацбанк Білорусі ініціюють внесення змін до міжурядової угоди з Росією щодо відмови від використання долара у внутрішніх розрахунках за газ між резидентами.

Про це свідчить постанова від 3 січня 2020 року "Про Стратегію підвищення довіри до національної валюти до 2035 року", інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Захід".

Згідно з документом, влада Білорусі має намір обмежити функціонал іноземної валюти на території країни з метою повного відновлення білоруським рублем функцій засобу заощадження та міри вартості.

"У цілях підвищення довіри до білоруського рубля передбачається розгляд питання про внесення змін в угоду між Урядом Республіки Білорусь і Урядом Російської Федерації, що виключають можливість здійснення розрахунків в іноземній валюті на території Республіки Білорусь між резидентами за природний газ", — йдеться в постанові.

Після досягнення відповідної домовленості з російським урядом передбачається внесення змін до указів президента Білорусі, що виключають можливість розрахунків в іноземній валюті між резидентами у паливно-енергетичній сфері.

Нагадаємо, в кінці 2019 року "Газпром" і "Белтрансгаз" продовжили контракти на постачання і транспортування російського газу до 2021 року. При цьому ціна поставок газу в Білорусь визначена тільки на січень і лютий 2020 року.