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Вт., січ.
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Tesla вдвічі збільшила поставки електромобілів

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Американський виробник електромобілів Tesla у 2019 році поставила дилерам 367,5 тис. електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисячі.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресреліз компанії.

Таким чином, Tesla виконала свій прогноз, що становив 360-400 тис. авто.

При цьому в четвертому кварталі 2019 року компанія збільшила поставки дилерам до 112 тис. електромобілів в порівнянні з 97 тис. у попередні три місяці.

Зокрема, в жовтні-грудні обсяги постачання Model 3 становили 92,55 тис., Model S та Model X — 19,45 тис.

Загалом компанія випустила 104,891 тис. електромобілів (у третьому кварталі — 96,155 тис.), зокрема 86,958 тис. Model 3, а також 17,933 тис. Model S та Model X.

За даними Reuters, такі результати одразу позначилися на біржовій вартості акцій Tesla, які підскочили до позначки $454 за акцію. Капіталізація компанії досягла $80 млрд, що перевищує біржову вартість General Motors і Ford.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року американська компанія Tesla презентувала свій перший електричний пікап Cybertruck. Компанія вже отримала 200 тис. попередніх замовлень на нову модель електромобіля. 

Tesla електромобілі