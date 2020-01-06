Названо найбезпечніші авіакомпанії світу

Авіакомпанія з Дубая (ОАЕ) Emirates Airlines посіла перше місце в рейтингу безпеки за результатами 2019 року.

Про це свідчить рейтинг Гамбурзького бюро авіаційної безпеки JACDEC та журналу Aero International, інформує БІЗНЕС.

"З індексом ризику 95,48% Emirates лише трохи випереджає іншу авіакомпанію з ОАЕ – Etihad Airways (базується в Абу-Дабі), яка набрала 95,21%", – йдеться в повідомленні.

На третьому місці опинилась іспанська авіакомпанія Air Europa, на четвертому – минулорічний лідер Finnair (Фінляндія).

Водночас, згідно з рейтингом експертів порталу AirlineRatings, найбезпечнішою в світі в новому 2020 році стала австралійська авіакомпанія Qantas.

При складанні рейтингу фахівці враховували такі критерії, як статистика аварій і серйозних інцидентів, перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, розробки в області безпеки польотів, а також вік літаків.

Друге місце посів новозеландський перевізник Air New Zealand, а третє – тайванський EVA Air. П'ятірку найбільш надійних авіакомпаній замкнули Etihad і Qatar Airways.

У переліку найбезпечніших бюджетних перевізників опинилися Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express та IndiGo.