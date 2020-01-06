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Названо вартість участі України у виставці Експо-2020

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На фінансування участі України у Всесвітній виставці "Експо-2020" з державного бюджету було спрямовано 185,9 млн грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Міністерства фінансів України.

"Участь України у виставці сприятиме просуванню українського експорту, підвищенню міжнародного іміджу України та збільшенню іноземних інвестицій в Україну", переконані в Мінфіні.

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Нагадаємо, у Мінекономіки закликали бізнес та бізнес-асоціації долучитися до формування програми українського павільйону на виставці EXPO 2020.

Довідка: Всесвітня виставка EXPO 2020 наступного року пройде у м. Дубай (ОАЕ), відкриється 20 жовтня 2020 року і триватиме 180 днів до 10 квітня. Її відвідають близько 28 млн цільових візитерів-бізнесменів та потенційних покупців.

Для українського павільйону організатори виставки відвели ділянку площею 1500 кв. м. Сусідами України будуть Велика Британія і Монако.

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