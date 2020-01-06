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07
Вт., січ.
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Україна за рік витратила на агросектор та інвестпроєкти майже 7 млрд грн

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У 2019 році на програми державної підтримки агропромислового сектору України було виділено 4,5 млрд грн та ще 2,3 млрд грн — на фінансування інвестиційних проєктів.

Про це свідчать офіційні дані Міністерства фінансів України, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що перші півроку проходили на тлі політичної невизначеності, пов’язаної з проведенням подвійних виборів, змін цінової кон’юнктури на міжнародних ринках та нових макроекономічних трендів в Україні, зокрема посиленням гривні внаслідок низки факторів.

"На жаль, подана вчасно Мінфіном перша середньострокова бюджетна декларація не була розглянута попереднім складом Кабміну і відповідно не була подана до парламенту, а ряд оглядів видатків не було вчасно завершено. Незважаючи на це, було запроваджено багато заходів зі стратегії реформування публічних фінансів, зокрема середньострокового бюджетування, ліквідності, перетворення Державної фіскальної служби", — зазначили в Мінфіні.

У відомстві також повідомили, що за результатами 2019 року доходи загального фонду держбюджету зросли на 5,5% р/р до 879,8 млрд грн. Зокрема, доходи від податку  на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 19,9% р/р до 110 млрд грн і перевищили план на 3,6% через вищі темпи зростання середньої заробітної плати, ніж було враховано в бюджеті. "Ліпші фінансові результати підприємств сприяли зростанню надходжень від податку на прибуток підприємств (ПнПП) на 11,8% р/р до 107,1 млрд грн, що на 12,1% більше за план",  — поінформували в Мінфіні.

Нагадаємо:

  • У проєкті держбюджету на 2020 року передбачено 4,4 млрд грн на підтримку агропромислового сектору у разі проведення земельної реформи. При цьому держпідтримка АПК буде зосереджена на компенсації ставки банківських кредитів для придбання землі фермерами.
  • Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем державної підтримки розвитку агропромислового комплексу.
  • У грудні 2019 олку Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" звернулася до влади з пропозиціями щодо розподілу коштів, виділених на 2020 рік для державної підтримки агросектору.
Мінфін агросектор Інвестиційні проєкти