Зеленський закликав інвесторів Оману долучитися до великої приватизації

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді та закликав місцевих інвесторів взяти участь в українській приватизації.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт очільника держави.

Під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин, і погодилися з необхідністю його активізації.

Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави також поінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в країні сприятливого ділового середовища, найпривабливіші сфери для інвестицій і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.

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Велика приватизація по-українськи

Оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проєктами та напрямами співпраці.

Крім того, в рамках візиту український лідер зустрівся з міністром закордонних справ Оману Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема акцентували на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 млн, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат.

Під час зустрічі сторони домовились про продовження практики українсько-оманських бізнес-форумів – "з огляду на успішність двох останніх заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману".

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

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