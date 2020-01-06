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В Україні запрацює єдине "туристичне вікно"

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До осені 2020 року в Україні планують створити та запустити єдиний туристичний портал.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Також будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах. 

"Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу", - сказав прем'єрміністр України Олексій Гончарук.

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У Міністерстві культури, молоді та спорту повідомили, що вже створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проєкт.

Нагадаємо:

Кабмін Туристичний портал