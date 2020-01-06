business head ads

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

06
Пн., січ.
3 Нові матеріали

Бій з тінню: В Україні вже прикрили 439 "чорних" АЗС

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

За три останніх тижні в Україні припинено діяльність 439 нелегальних автозаправних станцій (АЗС), ще 111 демонтовано та арештовано 275,4 тонн пального.

Про це у Facebook повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

За його даними, всього за цей період правоохоронні та контролюючі органи перевірили 787 АЗС. До цієї роботи також долучили керівництво всіх ОДА.

Читайте такожThe Детектор: Що робить влада для бізнесу

"Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни", — наголосив очільник уряду.

Нагадаємо:

Олексій Гончарук АЗС чорний ринок