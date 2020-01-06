Бій з тінню: В Україні вже прикрили 439 "чорних" АЗС

За три останніх тижні в Україні припинено діяльність 439 нелегальних автозаправних станцій (АЗС), ще 111 демонтовано та арештовано 275,4 тонн пального.

Про це у Facebook повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

За його даними, всього за цей період правоохоронні та контролюючі органи перевірили 787 АЗС. До цієї роботи також долучили керівництво всіх ОДА.

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