Бій з тінню: В Україні вже прикрили 439 "чорних" АЗС

За три останніх тижні в Україні припинено діяльність 439 нелегальних автозаправних станцій (АЗС), ще 111 демонтовано та арештовано 275,4 тонн пального.
Про це у Facebook повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.
За його даними, всього за цей період правоохоронні та контролюючі органи перевірили 787 АЗС. До цієї роботи також долучили керівництво всіх ОДА.
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"Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни", — наголосив очільник уряду.
Нагадаємо:
- У жовтні 2019 року Міненерго ініціювало створення робочих груп у регіонах для перевірок і ліквідації незаконних АЗС.
- 10 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав "тіньові" АЗС у Рівненській області припинити незаконну діяльність.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представникам нафторинку та закликав власників АЗС знизити ціни на бензин. Також він заявив про намір боротися з тіньовим ринком пального.
- 27 грудня уряд розпочав активну боротьбу з нелегальними АЗС.