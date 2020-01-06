У 2019 році українська металургія скоротила виробництво

У 2019 році металургійні підприємства України скоротили виробництво загального прокату на 1,1% у порівнянні з попереднім роком – до 18,160 млн тонн.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на оперативні дані об'єднання "Укрметалургпром".
Також минулого року виплавка сталі знизилася на 1,3% – до 20 824 млн тонн, чавуну – на 2,5%, до 20 054 млн тонн.
Зокрема, у грудні металургійні підприємства виробили 1,438 млн тонн прокату, 1 547 млн тонн сталі, 1 596 млн тонн чавуну.
Читайте також: На дні
Нагадаємо:
-
У листопаді 2019 року у Федерації металургів України повідомили, що через різке падіння попиту на металургійну продукцію металургійні гіганти світу істотно скорочують обсяги виробництва і масово звільняють співробітників.
- 9 грудня "Укрметалургпром" заявив про глибоку кризу в гірничо-металургійному комплексі України.
- У 2018 році Україна збільшила виробництво загального прокату на 1% у порівнянні з 2017 роком – до 18,446 млн тонн, виплавка сталі знизилася на 2% – до 21,060 млн тонн, а чавуну зросла на 2% – до 20,531 млн тонн.