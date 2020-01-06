У 2019 році українська металургія скоротила виробництво

У 2019 році металургійні підприємства України скоротили виробництво загального прокату на 1,1% у порівнянні з попереднім роком – до 18,160 млн тонн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на оперативні дані об'єднання "Укрметалургпром".

Також минулого року виплавка сталі знизилася на 1,3% – до 20 824 млн тонн, чавуну – на 2,5%, до 20 054 млн тонн.

Зокрема, у грудні металургійні підприємства виробили 1,438 млн тонн прокату, 1 547 млн тонн сталі, 1 596 млн тонн чавуну.

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