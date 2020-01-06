За вихідні: міцна гривня, падіння автопродажів та оновлена земельна реформа

У Нацбанку назвали умови для зміцнення гривні

Ревальвація гривні триватиме, якщо Кабінет міністрів України реалізує всі реформи і програми.

Про це повідомила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю UATV, інформує БІЗНЕС.

"Сьогоднішній рівень національної валюти відображає рівень економіки. І ми навпаки бачимо те, що якщо всі реформи і програми уряду будуть реалізовані, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати і далі. Залишається, безумовно, тільки питання темпу", – сказала Рожкова.

При цьому вона вважає, що зараз немає жодних зовнішніх загроз для того, щоб гривня девальвувала.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, у 2019 році українська гривня зміцнилася чи не найбільше з-поміж решти валют світу, поступившись лише турецькій лірі.

У 2019 році Нацбанк викупив рекордну кількість валюти

У 2019 році обсяг міжбанківського валютного ринку перевищив $94 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, у порівнянні з попереднім роком середньоденний обсяг операцій між банками виріс у 1,5 раза до $380 млн. “Це також більш ніж втричі перевищує показник 2015 року", – зазначили в НБУ.

У центробанку пояснюють, що зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Нацбанк проводив впродовж останніх років.

"Надходження від нерезидентів, які купували гривневі облігації уряду, активні зовнішні залучення державного та приватного сектору, а також зростання експортних потужностей України сформували надлишкову пропозицію валюти і дали змогу встановити 14-річний рекорд з чистої купівлі валюти на міжбанку ($7,9 млрд)", – повідомили в Нацбанку.

Також регулятор констатує, що ситуація на готівковому ринку торік залишалась позитивною. "Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 році ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкого ринку загалом зріс на понад 40%", – наголошують в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк України протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку рекордну кількість валюти на $564,6 млн.

У Гончарука спрогнозували, коли Рада може ухвалити земельну реформу

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі вже на першому в цьому році пленарному засіданні 14 січня.

Про це повідомив радник прем'єрміністра з економічних питань Олексій Мушак у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті. По регламенту текст до другого читання має бути наданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя", – написав Мушак.

Він також повідомив, що до 6 сторінок законопроєкту було подано 4018 правок, які об'єднані в 9 блоків. Більше 2000 з них стосується референдуму. При цьому слово референдум у запропонованих змінах зустрічається частіше, ніж будь-яке інше слово – 4178 разів.

Нагадаємо, 3 січня 2020 року до Верховної Ради подали законопроєкт №2278-10 про обіг земель сільгосппризначення з правками до другого читання.Він, зокрема, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

В Україні за рік впали продажі комерційних авто

У 2019 році продаж нових комерційних автомобілів в Україні скоротився на 3% і становив в порівнянні з 2018 роком 12,4 тисячі.



Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром", інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що у грудні 2019 року вітчизняний парк комерційних автомобілів поповнили півтори тисячі нових машин.

"Це найкращий результат за весь минулий рік, який, до того ж, майже на 28% перевершив грудневий показник 2018 року, повідомляє асоціація. Але, незважаючи на такий різкий сплеск споживчої активності, загальний річний результат в 12,4 тис. нових авто так і не зміг досягти обсягу ринку 2018 року. Відставання склало майже 3 відсотки", – повідомили в "Укравтопромі".

Так, серед нових комерційних авто торік найчастіше реєструвалися автомобілі марки Renault, яким було видано 2469 номерів. Це майже на 2% більше, ніж у 2018 році.

Друге місце за популярністю посіли автомобілі Fiat – 1491 реєстрація, що на 12% більше, ніж у 2018 році.

Третє місце в рейтингу марок посів Ford. За рік було зареєстровано 922 нових комерційних автомобілів цієї марки (- 9% до показника 2018 року)

На четвертому місці опинився Mercedes-Benz, в активі якого 850 реєстрацій нових машин (-19%).

П’ятірку лідерів 2019 року замикає Peugeot – 828 реєстрацій (+80% до 2018 року).

Нагадаємо:

За даними Укравтопрому, у першому півріччі 2019 року в Україну в режимі імпорту було ввезено 304,6 тис. легкових автомобілів загальною митною вартістю $1 686 млрд. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 рази, а його вартість — на 71%.

У серпні 2019 року в Україні різко зріс попит на нові авто.

Українська "дочка" російського банку хоче відмовитися від банківської ліцензії

На зборах акціонерів Промінвестбанку, який належить російському "Внешекономбанку" (ВЕБ), розглянуть питання про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

ПАТ "Промінвестбанк" (ПіБ), що належить російському "Внешекономбанку" (ВЕБ), інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт банку.

Також зазначається, що акціонери мають намір затвердити план припинення банківської діяльності.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Промінвестбанк припинив дистанційне обслуговування клієнтів.

Довідка: ПАТ "Промінвестбанк" заснований у 1992 році. За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) банк посідав 12 місце серед 76 банків.



ВЕБ став власником Промінвестбанку у 2008 році та володіє 99,7726% його акцій.

Airbus став став найбільшим постачальником літаків

Європейська авіабудівна компанія Airbus обігнала американську Boeing за кількістю поставлених літаків і вийшла на перше місце.

Про інформує БІЗНЕС із посиланням на "Комерсант".

Наголошується, що Airbus вперше з 2011 року стала найбільшим виробником літаків в світі після того, як у 2019 році було поставлено 863 повітряних судна.

Цільовий показник Airbus становив 860 літаків. Поставки зросли на 7,9%, з 800 літаків у 2018 році.

Нагадаємо, в березні 2019 року в усьому світі призупинили польоти середньомагістральних літаків Boeing-737 MАX після двох авіакатастроф. З початку 2020 року Boeing призупинив виробництво літаків Boeing 737 MAX.