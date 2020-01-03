"Укрвинпром" продовжує експорт "коньяку" та "шампанського", пропри асоціацію з ЄС

Про це йдеться у повідомленні на сторінці корпорації "Укрвинпром" у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

В "Укрвинпромі" пояснили, що виноградно-виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, що визначено статтею 208 Угоди про асоціацію між Україноюта Європейським Союзом стосовно використання географічних зазначень ЄС для позначення подібних продуктів, які походять з України.

Зазначається, що для певного переліку назв виноробної продукції, в тому числі (зокрема) для назв "шампанське" та "коньяк" – це 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року. Отже, це незмінна протягом найближчих років юридична ситуація.

"Попри взяті на себе зобов’язання відмовитися від низки географічних назв ЄС, зокрема "коньяк" та "шампанське", ми маємо право використовувати назви до кінця 2025 року. Однак, внаслідок політичного рішення під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання раніше обумовлених під час переговорів компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків", – сказав Володимир Кучеренко, генеральний директор корпорації "Укрвинпром".

"За оцінками фахівців перехід на нові найменування в будь-якому випадку пов'язаний з істотними фінансовими втратами для української виноробної галузі – це суттєве навантаження на підприємства. Проте, українські виробники працюють над цими змінами, хоча робота над узгодженням нових назв є довготривалою", –додав він.

Нагадаємо, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень, який, зокрема, забороняє використовувати назви "шампанське" і "коньяк" для напоїв, що не вироблені у Франції. 9 жовтня президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ.

Зазначимо, що в усьому світі "шампанське", яке вироблене не в регіоні Шампань, називається просто ігристим вином, а нефранцузький "коньяк" – бренді.