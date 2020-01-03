В Україні хочуть відновити випуск автомобілів Lada

Про це Укрінформу повідомив речник Корпорації Укравто Дмитро Скляренко, інформує БІЗНЕС.

"На даний момент на заводі [ЗАЗ - ред.] йде процес аудиту автомобільного виробництва потенційними партнерами, одними з яких є Groupe Renault, що передбачає випуск тестових партій автомобілів. Важливо розуміти, що, з січня 2017 Lada є брендом Groupe Renault, французького виробника, представленого в 135 країнах", – зазначив Скляренко.

Він наголосив, що наразі говорити про обсяги виробництва зарано. Більше того, розкрити деталі співпраці з Renault можна буде лише після завершення всіх необхідних процедур підготовки та висновків аудиту.

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За словами речника Корпорації Укравто (до складу якої входить ЗАЗ), запорізький завод спільно з материнською компанією шукає партнера для відновлення автомобільного виробництва.

"Вже багато років йдуть переговори з різними виробниками. В існуючій нестабільній ситуації прийти до якихось фінальних домовленостей поки не вдалося", - прокоментував Скляренко.

Нагадаємо, виробництво легкових автомобілів у Запоріжжі було заморожено з 2018 року.