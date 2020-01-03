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Сб., січ.
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Нардепи взялись захищати інтереси і права клієнтів ломбардів

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Пропрезидентська фракція  "Слуга народу" ініціювала законопроєкт про ломбарди.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону "Про ломбарди і ломбардну діяльність", розроблений нардепами від "Слуги народу" Еллою Рєпіною і Данилом Гетманцевим.

Текст документу "Про ломбарди і ломбардну діяльність" опубліковано на сайті парламенту, пише БІЗНЕС.

У законопроєкті прописані вимоги щодо створення ломбардів у формі господарчого товариства, порядок надання кредитів та зберігання майна клієнтів. Документ також містить список вимог до кредитних і заставних договорів, а також приміщень для ведення ломбардної діяльності.

У документі визначено основи створення і роботи добровільних об'єднань ломбардів. Передбачено, що при його прийнятті ломбардам дається три місяці для того, щоб узгіднити діяльність з законом.

Потреба у новому законопроєкті, на думку авторів, виникла через те що ломбарди в Україні майже не регулюються законодавством, а лише певними підзаконними актами. 

Нагадаємо:

  • У липні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
Законопроєкт Ломбард