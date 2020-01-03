НБУ спростив відкриття та закриття банківських рахунків для ФОПів

Про це повідомляє пресслужба регулятора, інформує БІЗНЕС.

"Національний банк України встановив порядок відкриття банками спеціальних рахунків відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства та спростив для фізичних осіб-підприємців порядок закриття банківських поточних рахунків", – повідомили в НБУ.

Відтак, Національний банк встановив порядок відкриття банками спеціального рахунку для здійснення керуючим санацією процедури санації боржника – юридичної особи, відкриття банками спеціального чи окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів та погашення боргів боржника – фізичної особи (фізичної особи-підприємця).

У Нацбанку наголошують, що застосування такого порядку дасть можливість: забезпечити рівні права та можливості для захисту законних інтересів кредиторів під час процесу банкрутства, врегулювати відносини щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися в скрутній фінансовій ситуації, очистити баланси банків та зберегти їх клієнтів серед активних учасників споживчого кредитування тощо.

У регуляторі зазначають, що відтепер у разі припинення ФОПом підприємницької діяльності, закрити поточний банківський рахунок стане простіше: якщо на такому рахунку немає залишку коштів, банки зможуть закрити поточний рахунок без отримання будь-яких документів від клієнта, та у разі наявності на такому рахунку коштів, банкам надано право закрити поточний рахунок, перерахувавши залишок коштів на рахунок цієї особи, відкритий для власних потреб.

Крім того, банки зможуть самостійно посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця, що не потребуватиме використання послуг нотаріуса. Так, уповноваженому працівнику банку надається право посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, якщо вона складається в банку у присутності власника рахунку та довірених осіб. Такі новації містить постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2019 № 162 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів".

Водночас норми, що визначають перелік операцій за вкладними (депозитними) рахунками іноземних представництв, трансформовані шляхом перенесення до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2019 № 163 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті". Постанови №162 та №163 набирають чинності з 3 січня 2020 року.

Нагадаємо, в Україні з 21 жовтня почав діяти Кодекс з процедур банкрутства, який Верховна Рада ухвалила ще 2018 року. Як зазначили у Міністерстві юстиції, це перший за часи незалежності України комплексний документ, що врегульовує всі процедурні питання банкрутства.

Ініціювати банкрутство може виключно боржник — фізична особа. Для цього потрібно підготувати позовну заяву до Господарського суду, зазначивши коло кредиторів та суму боргу перед ними, свій фінансовий стан та наявне майно. Щоб подати позовну заяву, боржнику потрібно сплатити авансовий платіж за послуги арбітражного керуючого на суму понад 30 тис грн.

Раніше збанкрутувати в Україні могли лише юрособи, фізичні особи лишалися наодинці з кредиторами та колекторами.

18 грудня в Україні з'явився перший банкрут.