Фіскали закрили ще 10 нелегальних АЗС на Одещині і Чернігівщині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській та Чернігівській областях припинили діяльність 10 нелегальних АЗС.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зазначається, що в Одеській області ліквідували 5 незаконних АЗС.

"У ході проведення операції "Акциз" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було встановлено, що на території області проводиться незаконне зберігання, транспортування та реалізація дизельного пального, бензину та скрапленого газу. Вказану діяльність здійснювали через п’ять АЗС, які працювали без отримання необхідних дозвільних документів. При цьому на вказаних АЗС не використовувалися реєстратори розрахункових операцій",– зазначили у ДФС.

Зазначається, що під час проведення операції вилучили 18 тонн пального.

Також припинено незаконну діяльність п'яти АЗК у Чернігівській області.

"Із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 44,4 тис літрів пального та обладнання для його зберігання і реалізації. Загальна вартість вилучених ТМЦ перевищує 2 млн грн", - повідомили у ДФС.

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