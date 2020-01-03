Уряд відмовився від виплати зарплат готівкою

Кабінет Міністрів з січня 2020 року переходить на виплату заробітних плат у безготівковій формі на банківську карту.



Про це віцепрем'єрміністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю "Радіо Сводоба", передає БІЗНЕС.

"У Кабміні ми вже прибрали зарплати готівкою. З нового року всі мають отримувати лише на картку зарплату. Я і сам до цього всі ці місяці отримував готівкою", – сказав він.

Федоров зазначив, що, на думку секретаріату уряду, виплачувати зарплати готівкою було економією, так як для держави виходило заощадити кілька десятків мільйонів гривень на комісії.

Нагадаємо, Українці можуть самостійно вибирати банк для отримання виплат.