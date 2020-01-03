Україна виконала план приватизації на 3% – Фонд держмайна

У 2019 році сума надходжень до держбюджету від приватизації становила 536,5 мільйонів грн – таким чином, Україна виконала план приватизації на 3%.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна у Facebook, інформує БІЗНЕС.

При цьому, держбюджет на 2019 рік передбачав, що Україна має заробити на приватизації 17,1 млрд грн.

У 2020 році Україна хоче отримати від приватизації 12 млрд грн.

Зазначається, що загалом Фонд держмайна забезпечив надходження до бюджету майже 2,7 млрд грн.

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Основну суму надходжень держбюджет отримав від оренди – 1,5 млрд грн, приватизації – 536,5 млн грн та від дивідендів – 609,65 млн грн.

"На діяльність Фонду з бюджету виділили 481,525 млн грн. А це означає, що ми віддали в державну казну у 5,59 разів більше ніж отримали", – йдеться у повідомленні.

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