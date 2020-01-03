Для підприємців зросли розміри єдиного податку та ЄСВ

Розміри єдиного податку та ЄСВ для підприємців у 2020 році зросли через підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Про це інформує БІЗНЕС.

Підвищення податків пов'язане зі збільшенням мнімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Ставка єдиного податку в 2020 році для ФОП - платників першої групи (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) збільшилася з 192,1 грн до 210,2 грн на місяць.

Ставка для другої групи (до 20% від розміру МЗП) виросла з 834,6 грн до 944,6 грн.

Ставка для третьої групи єдиного податку, як і раніше, складе для неплатників ПДВ 5% від доходу, а для платників ПДВ - 3%.

Для четвертої групи (мова йде про сільгоспвиробників) ставка податку встановлюється в залежності від кількості використовуваної землі.

C 1 січня 2020 року всі підприємці платять ЄСВ в розмірі 1039,06 грн (було 918,06 грн) на місяць, щоквартально - 3117,18 грн (було 2754,18 грн).

Нагадаємо, з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 гривні, а прожиткового мінімуму – 2027 гривень.