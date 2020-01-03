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Сб., січ.
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НБУ планує знизити облікову ставку до 8% вже цього року

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Завдяки сповільненню інфляції Національний банк може знизити облікову ставку до 8% в 2020 році.

Про це голова НБУ Яків Смолій сказав в інтерв'ю проєкту KRYM, інформує БІЗНЕС.

"Облікова ставка зараз 13,5%. В 2019 році ми знизили її на 4% – з 18% до 13,5%. Сьогодні всі макроекономічні показники говорять про те, що в нас є всі підстави продовжити цей тренд в наступному році. Ми в своїх макропрогнозах закладали більш повільне зниження облікової ставки і прискорення в разі входження інфляції в цільовий діапазон. Оскільки інфляція досягла цього рівня (5%. — ред.), ми маємо всі підстави пришвидшити цей процес. Наш прогноз по ставці був 9% на кінець [2020] року, 8% –в 2021-му. Ми з колегами вже радилися, що цього показника ми зможемо досягти в наступному році", — заявив він.

Нагадаємо:

НБУ облікова ставка