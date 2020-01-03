НБУ планує знизити облікову ставку до 8% вже цього року

Завдяки сповільненню інфляції Національний банк може знизити облікову ставку до 8% в 2020 році.
Про це голова НБУ Яків Смолій сказав в інтерв'ю проєкту KRYM, інформує БІЗНЕС.
"Облікова ставка зараз 13,5%. В 2019 році ми знизили її на 4% – з 18% до 13,5%. Сьогодні всі макроекономічні показники говорять про те, що в нас є всі підстави продовжити цей тренд в наступному році. Ми в своїх макропрогнозах закладали більш повільне зниження облікової ставки і прискорення в разі входження інфляції в цільовий діапазон. Оскільки інфляція досягла цього рівня (5%. — ред.), ми маємо всі підстави пришвидшити цей процес. Наш прогноз по ставці був 9% на кінець [2020] року, 8% –в 2021-му. Ми з колегами вже радилися, що цього показника ми зможемо досягти в наступному році", — заявив він.
Нагадаємо:
- З початку 2018 року Нацбанк п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.
- 25 квітня Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 17,5%.
- 6 червня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 17,5%.
- Востаннє Нацбанк знижував облікову ставку до 16,5% річних 5 вересня.
- Із 25 жовтня правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 15,5%
- У грудні Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%.