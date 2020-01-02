business head ads

5 способів покращити бізнес компанії у…

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

03
Пт., січ.
9 Нові матеріали

У Туреччині затримали сім осіб через втечу ексглави Nissan

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Влада Туреччини затримали сім осіб, у тому числі чотирьох пілотів бізнес-джетів, підозрюваних у співучасті в організації втечі з Японії в Ліван колишнього глави альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що перельоти здійснювалися співробітниками турецького холдингу MNG Holding. Гона транспортували в закритому ящику, імовірно, футлярі для контрабаса.

Керівництво аеропорту Стамбула не було в курсі, що Гон перебував на борту літаків. Імовірно, допомога в організації втечі надавали співробітники приватних охоронних компаній Лівану та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу в Ліван. Він заявив, що він не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії.

Раніше прокуратура Токіо пред'явила звинувачення ексглаві альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Його звинувачують у привласненні коштів концерну Nissan. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже $5 млн.

Nissan Карлос Гон