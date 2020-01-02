Податкова попереджає про обмеження доступу до електронних сервісів 

2 січня з 18-ої до 21-ої години доступ до електронних сервісів Державної податкової служби буде частково обмежено через проведення технічного обслуговування.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДПС.

"У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС повідомляємо, що 02.01.2020 з 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено", – йдеться в повідомленні.