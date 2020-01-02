Польський банк дасть кредит на будівництво ТРЦ в Харкові

Польський банк BGK надасть 53,6 млн євро кредиту ТОВ “ТРЦ Нікольський” на будівництво у Харкові торговельно-розважального комплексу.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на польське видання Interia.pl.

Будівництво "ТРЦ Нікольський" здійснюватиме польська компанія Unibep S.A.

"Однією з вимог надання кредиту є гарантування, що мінімум 40% послуг та продуктів, необхідних для реалізації договору, походитиме з Польщі", – наголосили у банку.

За словами голови правління Unibep S.A Лешека Голомбєцького, українська сторона хоче, щоб польська компанія реалізувала інвестицію "під ключ". Він вважає інвестицію безпечною, оскільки страхувальником інвестиції є польська корпорація страхування експортних кредитів (KUKE).

У банку BGK зауважили, що це вже другий кредит, наданий польській компанії Unibep S.A. на будівництво ТРЦ в Україні. В листопаді 2018 року банк виділив 41 млн євро кредиту під будівництво торговельно-розважального комплексу в Києві.

Нагадаємо, банки очікують рекордного зростання кредитування бізнесу і споживачів.