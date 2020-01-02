Кравцов вирішив таки піти з посту глави "Укрзалізниці"

Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов вирішив піти з посту в зв'язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.

Про це сказано в його зверненні до наглядової ради компанії, інформує БІЗНЕС.

"Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою – покращення стану "Укрзалізниці" і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам. Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", – повідомив Кравцов.

Більше подробиць та коментарів Кравцов пообіцяв після прийнятих формальних рішень.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві під Офісом президента мітингували профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" та недопущення приватизації компанії. Залізничники також виступають проти ухвалення Верховною Радою законопроєктів №1196 та №1196-1 "Про залізничний транспорт" та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю.

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