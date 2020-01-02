З нового року українцям трохи збільшили дохід

Про це інформує БІЗНЕС.

Так, згідно з держбюджетом, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла до 4723 грн (минулого року становила 4173 грн в місяць).

Прожитковий мінімум на одну особу в місяць з 1 січня 2019 року становитиме 2027 гривень.

Бюджет також передбачає "зростання мінімуму" — з 2 027 грн у січні 2020-го до 2 189 грн на кінець року:

з 1 січня – 2102 грн;

з 1 липня – 2197 грн;

з 1 грудня – 2270 грн.

У той же час, 11 грудня Кабмін схвалив законопроєкт, який скасовує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат.

"Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував. Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо", — пояснив прем’єр Олексій Гончарук.

За його словами, прийняття законопроєкту дозволить у подальшому збільшити "мінімум" до 4 200 грн.

Нагадаємо, 14 листопада Рада схвалила держбюджет-2020.