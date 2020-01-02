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За рік гривня зміцнилася до долара на 16,9% – НБУ

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Гривня за рік сильно зміцнилася до долара та євро.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті Національного банку, інформує БІЗНЕС.

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Найвищий курс гривні до долара було зафіксовано 26 грудня – 23,25 гривні. Найнижчий – 28,27 гривні 11 січня.

Офіційний курс євро станом на 2 січня 2020 року становить 26,42 гривні, тоді як рік тому становив 31,71 гривні. За рік гривня зміцнилася до європейської валюти на 20%.

Нагадаємо, глава уряду назвав послаблення гривні ситуативним.

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