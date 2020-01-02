З 1 січня ГТС України працює за європейськими правилами

З 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу відділена від структури НАК "Нафтогаз України" і новостворений в Україні оператор газотранспортної системи розпочав роботу відповідно до законодавства ЄС.

Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"Тепер Оператор ГТС працюватиме за європейськими правилами. Це важливо для безперебійного транспортування газу до Європи через Україну, як це домовлено сторонами під час тристоронніх газових перемовин", – зазначив Гончарук.

Крім того, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив у Facebook, що процес анбандлінгу ГТС офіційно завершений.

"Сьогодні [1 січня - ред.] завершився анбандлінг, незалежний оператор ГТС повністю відокремився від Групи Нафтогаз та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС", – написав він. За словами Коболєва, це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України. "Україна виконала норму Третого енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником", – наголосив голова правління НАК. Він подякував президентові, уряду, Верховній Раді, НКРЕКП та всім причетним "за волю та злагоджену копітку роботу на результат, якого вдалось досягти за останні півроку". Коболєв також зауважив, що Нафтогаз перестав бути акціонером (бенефіціаром) Оператора ГТС, проте стає його великим клієнтом і "готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах, спрямованих на розвиток цивілізованого та конкурентного газового ринку в Україні".

Нагадаємо:

18 вересня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України", що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи.

У грудні президент України підписав законопроєкт № 2359-1 щодо анбандлінгу "Нафтогазу України".

24 грудня у "Нафтогазі" повідомили, що компанія "Оператор газотранспортної системи України" пройшла сертифікацію в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Довідка: Анбандлінг — це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності Оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Передбачається, що ефективний анбандлінг стане запорукою формування незалежного й сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи.

Анбандлінг є вимогою ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна й та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.