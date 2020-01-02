Податкова запустила тестування програмного РРО 

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

Додаток буде доступним для тестування на всіх смартфонах і планшетах із операційними системами Android та iOS. Записатися на бета-тест можна вже з 1 січня за посиланням. Учасники отримають запрошення до тестування з 9 січня 2019 року,

Після тестування та врахування побажань від користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання.

Зазначається, що "пРРОсто" взаємодіє через інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних, та інші.

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Забезпечення розробки програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання указу Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019 року.

Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.

Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.

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