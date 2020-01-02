Впродовж року реальна зарплата українців зросте на 10% – Милованов

У 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інфомує БІЗНЕС.

"Зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль – цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж у аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року. З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році залишатимуться високими – близько 10%", – написав він.

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Милованов зазначив, що найбільше виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Також, за його словами, це буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях та певних регіонах де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатись.

Нагадаємо, за підсумками квітня 2019 року серед топ-5 галузей України лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій (20 516 грн в місяць).