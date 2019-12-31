Україна і Росія підписали новий контракт про транзит газу

Україна та Росія підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу до Європи через Україну з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад $7 мільярдів. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це — енергетична безпека та добробут українців", — написав президент.

Зеленський зазначив, що у 2020 році обсяг транзиту складе 65 мільярдів кубометрів газу, а у наступні 4 роки — по 40 мільярдів кубометрів.

"Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", — наголосив він.

Про підписання нового контракту щодо транзиту газу до Європи повідомив також прем'єрміністр України Олексій Гончарук у своєму Facebook.

"У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт… Наша команда захистила національні інтереси України. Це позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку", — написав він.

За словами Гончарука, цей документ — результат злагодженої роботи нашої команди.

"Окремо хочу подякувати своїм колегам за надзвичайну роботу — президент України Володимир Зеленський, урядова команда, парламент та НАК Нафтогаз зробили неможливе, щоб цей документ був підписаний. Це черговий складний виклик, з яким ми успішно впорались!", — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін дозволив Нафтогазу підписати дві угоди з Газпромом.