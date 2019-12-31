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Ср., січ.
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Глава уряду назвав послаблення гривні ситуативним

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Тенденція на укріплення курсу гривні утримається в 2020 році.

Про це заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інфомує БІЗНЕС.

За словами глави уряду, наступного року тенденція на укріплення курсу гривні збережеться.

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"Тенденція до укріплення гривні утримається у наступному році", - сказав Гончарук, зазначивши, що послаблення гривні наразі є ситуативним.

Нгадаємо, Національний банк України на вихідні та новорічно-різдвяні свята, з 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 грн за долар.

НБУ Олексій Гончарук курс долара