МВФ виділить транш для України у найближчі місяці – Гончарук

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на інтерв'ю прем'єрміністра Олексія Гончарука телеканалу "Україна 24".

Так, Гончарук наголосив, що отримання траншу від МВФ в рамках програми співпраці це "питання декількох місяців". Він додав, що для уряду важливо досягти довгострокової співпраці з МВФ.

"Це питання декількох місяців. Співпраця з МВФ – це про довіру. Для нас важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ", – заявив глава уряду.

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