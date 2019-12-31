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Ср., січ.
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МВФ виділить транш для України у найближчі місяці – Гончарук

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Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) впродовж декількох місяців.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на інтерв'ю прем'єрміністра Олексія Гончарука телеканалу "Україна 24".

Так, Гончарук наголосив, що отримання траншу від МВФ в рамках програми співпраці це "питання декількох місяців". Він додав, що для уряду важливо досягти довгострокової співпраці з МВФ.

"Це питання декількох місяців. Співпраця з МВФ – це про довіру. Для нас важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ", – заявив глава уряду.

Нагадаємо:

Україна МВФ транш