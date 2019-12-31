МВФ виділить транш для України у найближчі місяці – Гончарук

Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) впродовж декількох місяців.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на інтерв'ю прем'єрміністра Олексія Гончарука телеканалу "Україна 24".
Так, Гончарук наголосив, що отримання траншу від МВФ в рамках програми співпраці це "питання декількох місяців". Він додав, що для уряду важливо досягти довгострокової співпраці з МВФ.
"Це питання декількох місяців. Співпраця з МВФ – це про довіру. Для нас важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ", – заявив глава уряду.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
- 14 листопада місія МВФ прибула до Києва.
- Українська влада планує закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.