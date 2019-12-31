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Ср., січ.
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Кабмін дозволив Нафтогазу підписати дві угоди з Газпромом

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Уряд дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з Газпромом угоду про врегулювання існуючих газових спорів та договір про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 30 грудня 2019 р. № 1405-р "Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, інформує БІЗНЕС.

Відповідно до документу, уряд надав згоду на вчинення Нафтогазом таких правочинів:

- угода про врегулювання існуючих газових спорів та про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з ПАТ “Газпром”;

- договір з Газпромом про надання послуги з організації транспортування природного газу територією України у 2020—2024 роках.

Нагадаємо:

  • Представники НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів про умови договорів про транзит газу. При цьому виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки зі сторони України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проєкт домовленостей, проте в результаті буде підписано лише один комплект.
  • 30 грудня Україна та Газпром уклали мирову щодо штрафу АМКУ на $7,4 млрд.
уряд Нафтогаз