Кабмін дозволив Нафтогазу підписати дві угоди з Газпромом

Уряд дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з Газпромом угоду про врегулювання існуючих газових спорів та договір про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 30 грудня 2019 р. № 1405-р "Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, інформує БІЗНЕС.

Відповідно до документу, уряд надав згоду на вчинення Нафтогазом таких правочинів:

- угода про врегулювання існуючих газових спорів та про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з ПАТ “Газпром”;

- договір з Газпромом про надання послуги з організації транспортування природного газу територією України у 2020—2024 роках.

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