Україна та Газпром уклали мирову щодо штрафу АМКУ на $7,4 млрд

Україна заявила про підписання з російським ПАТ "Газпром" мирової угоди в інвестиційному арбітражі.
Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook, передає БІЗНЕС.
Росія відкликає свої вимоги, а українська сторона не порушує свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію.
"Україна та Газпром підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію. І, що ще більш важливо, підписання угоди відкриває шлях для укладання довготривалих договорів на транспортування газу між Нафтогазом та Газпромом, яких прагнула Україна. Залишилось чекати на добрі новини з Відня. Сподіваюсь, що вже не довго", – зазначив Ліщина.
Нагадаємо:
- Представники НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів про умови договорів про транзит газу. При цьому виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки зі сторони України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проєкт домовленостей, проте в результаті буде підписано лише один комплект.
- Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та ЄС досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.
- Нещодавно голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в січні 2020 року Росія може спробувати створити штучну газову кризу в Україні.
- 20 грудня 2019 року представники Єврокомісії, України та Росії досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.