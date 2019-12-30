Україна та Газпром уклали мирову щодо штрафу АМКУ на $7,4 млрд

Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook, передає БІЗНЕС.

Росія відкликає свої вимоги, а українська сторона не порушує свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію.

"Україна та Газпром підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію. І, що ще більш важливо, підписання угоди відкриває шлях для укладання довготривалих договорів на транспортування газу між Нафтогазом та Газпромом, яких прагнула Україна. Залишилось чекати на добрі новини з Відня. Сподіваюсь, що вже не довго", – зазначив Ліщина.

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