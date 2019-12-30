business head ads

5 способів покращити бізнес компанії у…

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

31
Вт., груд.
8 Нові матеріали

Милованов назвав головні здобутки свого міністерства у 2019 році

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Найголовніший здобуток Міністерства економіки в поточному році – закон “Про працю”, приватизація понад півтисячі підприємств та запуск ринку землі.

Відповідну заяву зробив міністр Тимофій Милованов Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він наголосив, що з початку його роботи у відомстві Міністерство подало в уряд 138 документів.

"З моменту призначення у серпні 2019 року ми подали на уряд 138 документів… Найважливіші ініціативи стосувалися реформування: ринку землі – ініційовано законодавчий процес запуску ринку землі, зайнятості – розроблено законопроєкт "Про працю", що створює умови для легкого працевлаштування, комфортної праці та збільшення доходів працівників, приватизації – передано 530 підприємств на приватизацію, підприємництва та конкурентної політики – проведено два "дерегуляційні Кабміни" із понад 70 актами для бізнесу, 26 із них – від Мінекономіки”, – написав Милованов.

Милованов також  назвав головні досягнення уряду:
- Ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках на 30%.
- Домовилися про транзит газу, керуючись інтересами українців. Україна - надійний енергетичний партнер (завершили процедуру анбандлінгу Нафтогазу за європейськими правилами)
- Входимо в активну фазу соціально-економічних змін: реформи охорони здоров’я, освіти, підтримка мікро- та малого бізнесу, захист права власності (боротьба з рейдерством).
- Програма медичних гарантій. Удвічі збільшили фінансування урядової програми "Доступні ліки", додавши до пакету інсулін.
- Перезавантажили найтоксичніші владні структури, зокрема Держмитслужбу, Держподаткову, Держгеокадастр, Держгеонадр, Укравтодор та інші.
- Переводимо державні послуги в онлайн. Уже маємо перші результати (е-кабінет забудовника, бета-версія додатка "Дія" (е-техпаспорт і е-посвідчення), е-транспорт, готуємо до запуску 1 січня е-Малятко).

 

уряд Тимофій Милованов