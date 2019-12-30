Милованов назвав головні здобутки свого міністерства у 2019 році

Відповідну заяву зробив міністр Тимофій Милованов Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він наголосив, що з початку його роботи у відомстві Міністерство подало в уряд 138 документів.

"З моменту призначення у серпні 2019 року ми подали на уряд 138 документів… Найважливіші ініціативи стосувалися реформування: ринку землі – ініційовано законодавчий процес запуску ринку землі, зайнятості – розроблено законопроєкт "Про працю", що створює умови для легкого працевлаштування, комфортної праці та збільшення доходів працівників, приватизації – передано 530 підприємств на приватизацію, підприємництва та конкурентної політики – проведено два "дерегуляційні Кабміни" із понад 70 актами для бізнесу, 26 із них – від Мінекономіки”, – написав Милованов.

Милованов також назвав головні досягнення уряду:

- Ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках на 30%.

- Домовилися про транзит газу, керуючись інтересами українців. Україна - надійний енергетичний партнер (завершили процедуру анбандлінгу Нафтогазу за європейськими правилами)

- Входимо в активну фазу соціально-економічних змін: реформи охорони здоров’я, освіти, підтримка мікро- та малого бізнесу, захист права власності (боротьба з рейдерством).

- Програма медичних гарантій. Удвічі збільшили фінансування урядової програми "Доступні ліки", додавши до пакету інсулін.

- Перезавантажили найтоксичніші владні структури, зокрема Держмитслужбу, Держподаткову, Держгеокадастр, Держгеонадр, Укравтодор та інші.

- Переводимо державні послуги в онлайн. Уже маємо перші результати (е-кабінет забудовника, бета-версія додатка "Дія" (е-техпаспорт і е-посвідчення), е-транспорт, готуємо до запуску 1 січня е-Малятко).