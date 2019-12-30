Стало відоме ім'я наймолодшого мільярдера 2019 року

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

Американка заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за $600 мільйонів.

Видання зазначає, що за 2019 рік найбагатші люди світу стали багатшими на $1,2 трильйона, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018-го. В той же час з 500 найбагатших людей світу у 52 скоротилися статки.

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Найбільше за 2019 рік — на $36,5 мільярда — розбагатів француз Бернар Арно, ставши третім найбагатшим чоловіком світу за рейтингом Bloomberg і одним із трьох на планеті зі статками у понад $100 мільярдів.

Попри скорочення статків на майже $9 мільярдів, власник Amazon Джеф Безос залишився очолювати рейтинг найбагатших людей світу з понад $111 мільярдами.

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