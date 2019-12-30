Користувачам РРО скасують частину штрафів

Кабінет міністрів України схвалив проєкт змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів України, які стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Під час використання касових апаратів для суб’єктів господарювання передбачається зменшення відповідальності. Зокрема, у проєкті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО за: наприклад, контрольну стрічку не надруковано чи не створено в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів.

"Це необхідні зміни, які зроблять неможливими застосування штрафів до підприємців через імовірні недоліки РРО, зменшать ризик корупції з боку перевіряючих органів та допоможуть бізнесу адаптуватися до нових вимог щодо РРО", - коментує законопроект заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

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Проєкт змін до закону також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Уряд планує впровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні ДПС фактичних перевірок щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування РРО.

А також завдяки проєкту змін до закону можна буде доопрацювати програмні РРО з урахуванням потреб бізнесу та цілей державної фіскальної політики.

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