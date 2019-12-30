Користувачам РРО скасують частину штрафів

Кабінет міністрів України схвалив проєкт змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів України, які стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Кабміну.
Під час використання касових апаратів для суб’єктів господарювання передбачається зменшення відповідальності. Зокрема, у проєкті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО за: наприклад, контрольну стрічку не надруковано чи не створено в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів.
"Це необхідні зміни, які зроблять неможливими застосування штрафів до підприємців через імовірні недоліки РРО, зменшать ризик корупції з боку перевіряючих органів та допоможуть бізнесу адаптуватися до нових вимог щодо РРО", - коментує законопроект заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.
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Проєкт змін до закону також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їх кількості.
Уряд планує впровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні ДПС фактичних перевірок щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування РРО.
А також завдяки проєкту змін до закону можна буде доопрацювати програмні РРО з урахуванням потреб бізнесу та цілей державної фіскальної політики.
Нагадаємо:
- 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкти про кешбек та касові апарати у другому читанні, а президент Володимир Зеленський підписав їх.
- Підприємці протягом осені провели серію протестних акцій проти "фіскального геноциду".
- Представники українського бізнесу та влади розробили низку законодавчих змін щодо реєстрації та застосування програмних РРО.
- За даними Державної податкової служби, ФОПам не треба використовувати РРО, якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карток — як безготівково, так і через касу банку.
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У грудні президента Володимира Зеленського закликали розблокувати роботу Коордради з питань розвитку малого бізнесу.