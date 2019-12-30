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Вт., груд.
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АМКУ дозволив міжнародній компанії купити найбільшу українську мережу оптик 

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Міжнародний холдинг EssilorLuxottica отримав дозволу на покупку мережі Люксоптика.

Про це  повідомляє БІЗНЕС із посиланням на  Інтерфакс-Україна.

АМКУ видав дозвіл нідерландській компанії Essilor Nederland Holding BV, яка на 100% підконтрольна EssilorLuxottica, купити понад 50% в International Optical House Holding BV (Нідерланди), якій належить 100% в ТОВ Люксоптика Холдинг (Київ).

Крім того, регулятор дозволив кіпрській компанії OH Holding Limited придбати частку в статутному капіталі ТОВ Люксоптика Холдинг, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Станом на 28 грудня 2019 року кінцевими бенефіціарами Люксоптика Холдинг є дружина бізнесмена і колишнього глави адміністрації президента України Бориса Ложкіна — Надія Шаломова і співвласник медсеті Добробут Олег Калашников.

Мережа Люксоптика складається з 176 роздрібних точок продажу. Мережа працює в Україні з 1994 року.