Кабмін запустив сайт з детальним звітом своєї роботи

Кабінет міністрівУкраїни створив сайт з детальною програмою діяльності уряду, який має зробити діяльність Кабміну більш прозорою.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Головним замовником і модератором цього проєкту виступив Олексій Гончарук. У такому детальному й структурованому форматі План уряду публікується вперше", – заявив Дубілет.
Дубілет нагадав, що у вересні Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду. На новоствореному сайті задуми кожного з міністерств описано більш докладно, додав він.
Міністр розповів, що всього у програмі 78 цілей. За кожною програмою опубліковано концепцію, а також KPI (індикатори), за якими будуть вимірюватись досягнення. Для кожної цілі визначається конкретний відповідальний міністр із його заступником та додається план дій.
Дубілет пообіцяв до кінця січня 2020 року спільно з міністерствами змінити посадові інструкції у всіх точках надання державних послуг
"Поки що це все проєкти, які ми спеціально виставили на обговорення до їхнього офіційного затвердження. Вони будуть ще вдосконалюватись за результатами обговорення з зацікавленими сторонами" - додав він.
Нагадаємо:
- 2 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%, це не менше 5-7% щорічно. На думку очільника уряду, зростання ВВП можна забезпечити за рахунок залучення в країну іноземних інвестицій і лібералізації економіки.
- Згідно з Програмою дій уряду, Кабінет міністрів України планує протягом наступних п`яти років залучити $50 млрд прямих іноземних інвестицій.