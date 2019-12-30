Кабмін запустив сайт з детальним звітом своєї роботи

Кабінет міністрівУкраїни створив сайт з детальною програмою діяльності уряду, який має зробити діяльність Кабміну більш прозорою.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Головним замовником і модератором цього проєкту виступив Олексій Гончарук. У такому детальному й структурованому форматі План уряду публікується вперше", – заявив Дубілет.

Дубілет нагадав, що у вересні Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду. На новоствореному сайті задуми кожного з міністерств описано більш докладно, додав він.

Міністр розповів, що всього у програмі 78 цілей. За кожною програмою опубліковано концепцію, а також KPI (індикатори), за якими будуть вимірюватись досягнення. Для кожної цілі визначається конкретний відповідальний міністр із його заступником та додається план дій.

Дубілет пообіцяв до кінця січня 2020 року спільно з міністерствами змінити посадові інструкції у всіх точках надання державних послуг



"Поки що це все проєкти, які ми спеціально виставили на обговорення до їхнього офіційного затвердження. Вони будуть ще вдосконалюватись за результатами обговорення з зацікавленими сторонами" - додав він.

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