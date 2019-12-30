Головне за вихідні: курс на свята, СБУ "накрила" півсотні АЗС та перемога "Тедіс Україна"

У 2020 році НБУ перевірить 45 банків

Національний банк України планує в 2020 році провести перевірки в 45 банках.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт установи.

В першу чергу Нацбанк буде перевіряти найбільш ризикові банківські установи.

"Ризик-орієнтований підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру і складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності", – повідомили в НБУ.

Графік перевірок опублікований на сайті Нацбанку.

У першому кварталі 2020года НБУ перевірить державний Укргазбанк і банк Січ, а також ряд інших. У другому кварталі перевірки пройдуть в Піреус банку, Альпарі банку та інших. Державний ПриватБанк НБУ планує перевірити в третьому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, українські банки втричі збільшили прибуток.

СБУ закрила 300 нелегальних заправок



Служба безпеки України відзвітувала про закриття 300 нелегальних автозаправок по всій країні.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу СБУ.

В СБУ зазначили, що АЗС в обхід чинного законодавства збували контрафактні паливно-мастильні матеріали. "Незаконний бізнес зловмисники вели без відповідних дозвільних документів та з порушенням правил виконання небезпечних робіт", – додали у відомстві.

В результаті таких угод держбюджет недоотримав мільярди несплачених податків. "За висновком профільних експертів, тільки за два останні роки сума збитків перевищила 10 млрд грн", – сказано в повідомленні.

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У відомстві наголосили, що зараз незаконні конструкції демонтують, а на контрафактне паливо накладено арешт.

У жовтні 2019 року Міненерго ініціювало створення робочих груп у регіонах для перевірок і ліквідації незаконних АЗС.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав "тіньові" АЗС у Рівненській області припинити незаконну діяльність.

НБУ встановив курс гривні на новорічні свята

Національний банк України на вихідні та новорічно-різдвяні свята, з 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 грн за долар

Такі дані наведено на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.

Згідно з даними Національного банку України, із 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 23,6862 грн за долар, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.

Нагадаємо, експерт спрогнозував два варіанти курсу гривні на наступний рік.

Україна на другому місці у світі за зростанням замовлень на AliExpress

За підсумками 2019 року в Україну буде доставлено близько 32 млн поштових відправлень із Китаю, переважна частина яких — товари з інтернет-магазинів.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на НВ.

За перші дев’ять місяців 2019 року, за даними Укрпошти, число поштових відправлень із Китаю в Україну склало близько 20 млн шт. На Китай припадає і 65−70% в структурі всіх імпортних посилок Укрпошти.

Велика частина посилок із Китаю — це товари з інтернет-магазинів, розповів Олександр Перцовський, перший заступник гендиректора Укрпошти. Левова частка з них припала на AliExpress, кількість замовлень на якому виросло на 70%.

Таким чином, за темпами приросту числа замовлень на AliExpress Україна вийшла на друге місце в світі.

За загальною вартістю проданих на цьому майданчику товарів Україна опинилася в першій десятці серед усіх держав-клієнтів. Втім, точні дані китайці розкривати не захотіли — на запит НВ у компанії не відповіли.

Також Китай став лідером і в структурі міжнародних відправлень в Україні у ще одного вітчизняного оператора — Нової пошти Інтернешнл.

Нагадаємо, на сайті Aliexpress з'явилася доставка з України.

Найбільший дистриб'ютор тютюну виграв суд проти АМКУ

Компанія "Тедіс Україна", яка є найбільшим дистриб'ютором тютюнової продукції, відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет України. Про це йдеться в рішенні Верховного суду, пише БІЗНЕС.

Так, Верховний суд погодився з доводами компанії про те, що оспорюване рішення АМКУ є протиправним, прийнятим при неправильному застосуванні норм закону про захист економічної конкуренції та без доказів підстав для скасування власних рішень від 2011 року.

Нагадаємо: